Новая украинская семья: Ляшко официально женился на Росите (ФОТО) (26)

УСБН Черкаси 2018.06.02 15:21

02.06.2018 Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук, передает Коррупция.Инфо Нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко в субботу, 2 июня, официальный женился на с Росите. По словам радикала, церемония росписи происходит в одном из ЗАГСов Киева. Популярное: Введение абонентской платы на отопление и воду В Украине вступает в силу новый коммунальный закон