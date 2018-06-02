Умер известный украинский хореограф (35)

Hronika.info 2018.06.02 18:41

Николай Бойченко был уроженцем Севастополя. 1 июня 2018 года в возрасте 32 лет ушел из жизни молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко, который известен участием в проекте "Танцуют все". Об этом сообщила балерина и коллега хореографа Даша Маликова в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua. Она отметила, что прощаться с хореографом будут во вторник, 5 июня. Высокий полет Бойченко Николая - талантливого режиссера, неповторимого