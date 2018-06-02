Умер известный украинский хореограф (35)

- В Киеве скончался знаменитый хореограф и режиссер Николай Бойченко: соцсети поражены новостью о трагедии : Dialog.ua 23:02
- Умер хореограф-постановщик проекта "Танцуют все!" (ВИДЕО) : SiteUA 22:50
- Умер учитель MONATIK - хореограф Николай Бойченко : Без Табу 22:16
- Умер хореограф и режиссер Николай Бойченко: постановщику шоу X-Factor было всего 32 года : Joinfo 22:06
- В 32 года ушел из жизни известный украинский хореограф : Dnepr.Info 21:25
- Умер украинский режиссер и хореограф Николай Бойченко : Контракты.ua 21:07
- В соцсети сообщили о смерти украинского хореографа Николая Бойченко : ReplyUA.net 20:33
- Умер известный украинский хореограф : Realist.online 20:32
- Умер хореограф-постановщик проекта "Танцуют все!" Николай Бойченко : Комсомольская Правда в Украине 20:01
- Умер украинский режиссер и хореограф Николай Бойченко : Ivona 19:17
- Умер украинский режиссер и хореограф Николай Бойченко : Bigmir)net Новости 19:08
- "Україна має талант", X-Factor, "Танцюють Всі": умер известный украинский хореограф и режиссер : Glavk.info 19:04
- "Такой молодой": Ушел из жизни известный украинский режиссер : Корупція Інфо 18:54
- Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко : InfoResist.org 18:46
- Бойовики перешкоджають ремонтним роботам на ДФС, троє військових поранено : Західна iнформаційна корпорація 18:46
- Умер известный украинский хореограф : Hronika.info 18:41
- Внезапно скончался известный украинский хореограф, звезда шоу "Танцуют все" : Politeka 18:40
- "Такой молодой": Ушел из жизни известный украинский режиссер : УСБН Черкаси 18:21
- Умер хореограф Танцюють Всі, X-Factor, Україна має талант : Znaj.ua 18:17
- "Такой молодой": Ушел из жизни известный украинский режиссер : УСБН Одесса 18:17
- "Такой молодой": Ушел из жизни известный украинский режиссер : УСБН Івано-Франківськ 18:14
- "Такой молодой": Ушел из жизни известный украинский режиссер : УСБН Вінниця 18:14
- "Такой молодой": Ушел из жизни известный украинский режиссер : УСБН Житомир 18:14
- Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко : Банкомёт 18:12
- Каратистка с невинной улыбкой - сексуальная жена Роберта Левандовски : Сегодня.ua 18:12
- "Такой молодой": Ушел из жизни известный украинский режиссер : УСБН Запоріжжя 18:11
- Умер известный украинский хореограф и режиссер : Антикор.com.ua 18:10
- Умер известный хореограф из проекта "Танцуют все" : ГолосUA 18:05
- Внезапно скончался известный украинский хореограф : Главред 18:05
- Умер молодой украинский хореограф : Gazeta.ua 18:05
- Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко : Телеканал новин "24" 18:01
- В США 200 человек отравились салатом, пятеро из них умерли : АТН 18:01
- "Україна має талант", X-Factor, "Танцюють Всі": умер известный украинский хореограф и режиссер : Обозреватель 18:01
- Каха Каладзе о произошедшем на улице Хорава - Мы знаем, что из 100 очевидцев лишь четверо сотрудничали со следствием и это, я думаю, серьезная проблема : ИнтерпрессНьюс.ge 17:46
- "Такой молодой": Ушел из жизни известный украинский режиссер : УСБН Суми 17:46
- Что известно о погибшем хореографе Николае Бойченко : Styler РБК-Украина 17:41
- Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко : Сlutch.ua 17:22
- "Такой молодой": умер известный украинский хореограф : Styler РБК-Украина 17:11
- "Такой молодой": умер известный украинский хореограф : Styler РБК-Украина 16:41