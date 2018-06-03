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Первое воскресенье лета: дожди, местами - грозы и град

Первое воскресенье лета: дожди, местами - грозы и град (22)

Gazeta.ua 2018.06.03 10:04
В воскресенье, 3 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, а местами - грозы и град. Наибольшая вероятность грозовых дождей в северных и западных областях Украины, в то время как в других регионах будет сухо, говорится в прогнозах украинских синоптиков. Ожидается ветер силой в 5-10 м в секунду с шквальными порывами 15-20 м в секунду в грозу ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето "порадовало": Россию завалило снегом
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2018.06.03 (22)

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