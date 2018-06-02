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Фокус: Украина

Ситуация на Донбассе: активизировались снайперы боевиков, рано утром обстрелян КПВВ

Ситуация на Донбассе: активизировались снайперы боевиков, рано утром обстрелян КПВВ (1)

Весь Харьков 2018.06.02 09:09
На протяжении минувших суток российские оккупанты продолжали испытывать на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска, и Мариуполя. Наши войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника. По информации пресс-центра штаба ООС, оккупанты 33 раза в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение. В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на
МИНОМЕТ, ДОНБАСС, АВДЕЕВКА, БОЕВИК, ПРОТИВНИК, ОБСТРЕЛ, Украина, Луганск, Россия, Крым, Донецк
2018.06.03 (1)

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