Албания - Украина 1:4 Видео голов и обзор матча (85)

2018.06.03 (85)2018.06.02 (16) →
- Украина уверенно обыграла Албанию : Campeones.ua 21:18
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- Коноплянка обошел Реброва в списке лучших бомбардиров сборной Украины за всю историю : MatchDay 20:59
- Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче : УРА-Информ 20:57
- Албания - Украина - 1:4. Текстовая онлайн-трансляция : Спорт-Экспресс в Украине 20:42
- Сборная Украины перед отпуском разгромила Албанию : ФК Динамо Киев 20:34
- Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче : Зеркало недели. Украина 20:14
- Украина в товарищеском матче разгромила Албанию : ДнепрCity.net 20:11
- Сборная Украины провела лучший матч под руководством Андрея Шевченко : Zbirna.com 20:09
- Албания - Украина 1:4 Видео голов и обзор матча : Zakarpatie.com.ua 20:08
- Албания - Украина: Обзор матча национальной сборной : Аргументы и Факты Украина 20:08
- Украина разгромила Албанию : LikeNews 19:56
- Дубли Коноплянки и Ярмоленко принесли победу сборной Украины : Ukrainefootball.net 19:55
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- Украина - Албания 4:1 видео голов и обзор матча : Bigmir)net СПОРТ 19:43
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- Украина - Албания 4:1. Отчет о товарищеском матче : Футбольный Клуб 19:36
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- Украина - Албания - 4:1. Подопечные Шевченко разгромили соперников : Главред 19:35
- Сборная Украины обыграла Албанию в товарищеском матче : ForUm 19:34
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- Украина разгромила Албанию в товарищеском матче : Еспресо TV 19:34
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- Сборная Украины разгромила Албанию : DsNews 19:33
- Албания - Украина. Украина разгромила Албанию. Товарищеский матч : Про Футбол 19:29
- Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче : Зеркало недели. Украина 19:16
- Дубли Ярмоленко и Коноплянки принесли Украине победу над Албанией : Комсомольская Правда в Украине 19:16
- Украина разгромила Албанию в товарищеском матче: обзор игры : NewsMir.info 19:16
- Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче : УкропNews.com 19:15
- Сборная Украины разгромила Албанию : Телеграф.com.ua 19:13
- Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче : Сегодня.ua 19:12
- Албания - Украина - 1:4. Текстовая онлайн-трансляция СЭ : Спорт-Экспресс в Украине 19:12
- Товарищеский матч: Албания - Украина - 1:4 : Спорт-Экспресс в Украине 19:12
- Украина разгромила Албанию в заключительном матче сезона: смотреть голы : NewsMir.info 19:11
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- Украина разгромила Албанию в товарищеском матче: обзор игры : NewsMir.info 19:10
- Украина разбила Албанию и на позитивной ноте завершила сезон : Bigmir)net Новости 19:08
- Украина разгромила Албанию : Zakarpatie.com.ua 19:08
- Украина благодаря дублю Ярмоленко и Коноплянки разгромила Албанию : XSPORT.ua 19:07
- Украина разгромила Албанию в товарищеском матче: обзор игры : Телеканал новин "24" 19:00
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