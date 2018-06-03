Цуренко вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос (1)

ICTV Факти 2018.06.02 15:06

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос. В 1/16 финала Леся Цуренко одолела представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову - 6:2; 6:4. Украинка очень уверенно действовала в первом сете: отдала два очка на четырех своих подачах, а также взяла две подачи соперницы. Во втором же сете Рыбарикова сумела даже выровнять положение, однако в