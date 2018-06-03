Цуренко вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос (1)

ICTV Факти 2018.06.02 15:06
29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в 1/8 финала открытого
чемпионата Франции Ролан Гаррос.
В 1/16 финала Леся Цуренко одолела представительницу Словакии Магдалену
Рыбарикову - 6:2; 6:4.
Украинка очень уверенно действовала в первом сете: отдала два очка на
четырех своих подачах, а также взяла две подачи соперницы.
Во втором же сете Рыбарикова сумела даже выровнять положение, однако в
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