В Македонии прошли массовые протесты против переименования страны (27)

Телеграф.com.ua 2018.06.03 08:13

Новости мира: Демонстрацию организовала оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ. Десятки тысяч македонцев протестовали в Скопье против планов властей провести референдум о смене названия страны в связи с многолетним спором с Грецией, где есть одноименная область. Как сообщает DW, акция в центре столицы Македонии прошла вечером в субботу, 2 июня. По оценкам местных СМИ, в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек.