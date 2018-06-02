Во многих странах мира прошли акции в поддержку Сенцова (2)

FaceNews 2018.06.02 17:31
"Deutsche Welle"
02.06.2018 17:25
На демонстрации в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова,
объявившего голодовку 20 дней назад, вышли жители Киева, Москвы и десятков
других городов в разных странах мира.В городах разных стран мира 1 и 2 июня
прошли акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего
срок в российской колонии и 20 дней назад объявившего бессрочную голодовку.
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