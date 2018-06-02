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Во многих странах мира прошли акции в поддержку Сенцова

Во многих странах мира прошли акции в поддержку Сенцова (2)

FaceNews 2018.06.02 17:31
"Deutsche Welle" 02.06.2018 17:25 На демонстрации в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 20 дней назад, вышли жители Киева, Москвы и десятков других городов в разных странах мира.В городах разных стран мира 1 и 2 июня прошли акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в российской колонии и 20 дней назад объявившего бессрочную голодовку.
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2018.06.03 (2)

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