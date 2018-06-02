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Фокус: Украина

Все выглядит грустно: известный журналист указал на недостатки в истории с инсценировкой убийства Бабченко

Все выглядит грустно: известный журналист указал на недостатки в истории с инсценировкой убийства Бабченко (1)

Апостроф 2018.06.02 09:15
Инсценировка украинскими спецслужбами убийства известно журналиста Аркадия Бабченко может привести к неожиданным последствиям в виде потери доверия к Украины со стороны стран Запада и авторитетных институций. Об этом в своей колонке в "Зеркало Недели" написал журналист Сергей Рахманин. По его словам, в Украине и ранее проводились инсценировки убийств, но они не заканчивались позитивными результатами для следствия.
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2018.06.03 (1)

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