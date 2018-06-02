Все выглядит грустно: известный журналист указал на недостатки в истории с инсценировкой убийства Бабченко (1)

Апостроф 2018.06.02 09:15
Инсценировка украинскими спецслужбами убийства известно журналиста Аркадия
Бабченко может привести к неожиданным последствиям в виде потери доверия к
Украины со стороны стран Запада и авторитетных институций.
Об этом в своей колонке в "Зеркало Недели" написал журналист Сергей
Рахманин.
По его словам, в Украине и ранее проводились инсценировки убийств, но они
не заканчивались позитивными результатами для следствия.
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