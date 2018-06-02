Все выглядит грустно: известный журналист указал на недостатки в истории с инсценировкой убийства Бабченко (1)

Апостроф 2018.06.02 09:15

Инсценировка украинскими спецслужбами убийства известно журналиста Аркадия Бабченко может привести к неожиданным последствиям в виде потери доверия к Украины со стороны стран Запада и авторитетных институций. Об этом в своей колонке в "Зеркало Недели" написал журналист Сергей Рахманин. По его словам, в Украине и ранее проводились инсценировки убийств, но они не заканчивались позитивными результатами для следствия.