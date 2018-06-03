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Украинские военные ликвидировали еще 3 боевиков на Донбассе

Украинские военные ликвидировали еще 3 боевиков на Донбассе (36)

Gazeta.ua 2018.06.03 09:34
Еще трое боевиков уничтожили украинские военные на Донбассе. Фото: na.mil.gov.ua За прошедшие сутки, 2 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, но контролируемой. Во время боевых действий прошедшие сутки трех наших военнослужащих были ранены и госпитализированы, говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00. На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.
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2018.06.03 (36)

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