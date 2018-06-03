Украинские военные ликвидировали еще 3 боевиков на Донбассе (36)

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- На Донбассе произошли интенсивные бои, - сводка : Антикор.com.ua 10:10
- За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ : 62.ua 10:05
- ООС: 28 обстрелов, ранены 3 военных : ForUm 10:04
- На Донбассе уничтожено трое боевиков и трое ранены, также ранены трое воинов ВСУ : Еспресо TV 10:04
- За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ : 0642 Луганск 10:02
- Сутки в зоне проведения ООС: 28 обстрелов, 3 воинов ВСУ ранены : Комментарии.UA 10:02
- За сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ : Mariupol.tv 09:59
- ООС: за сутки боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь : Николаевские Известия 09:47
- За сутки трое боевиков погибли, и трое - получили ранения : Informator.media 09:36
- Украинские военные ликвидировали еще 3 боевиков на Донбассе : Gazeta.ua 09:34
- В районе проведения ООС ситуация остается напряженной : Восточный фарватер 09:33
- Лав: "Кливленд" надеется сыграть во втором матче, как в финале сезона-2014/15 : Чемпионат.com 09:32
- Под ударом Крымское, Авдеевка, Марьинка и Широкино: на Донбассе не стихают бои с оккупантами РФ : Dialog.ua 09:32
- За сутки на Донбассе боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, 3 военных ранены : Газета День 09:26
- На Донбассе произошли интенсивные бои, - сводка : Банкомёт 09:12
- Сутки на Донбассе: трех военных ранили : ICTV Факти 09:06
- Ситуация в Донбассе усложнилась: противник 8 раз применил запрещенное оружие : Mrpl.City 09:04
- Враг 28 раз нарушал перемирие, ранив трех украинских воинов. Трое оккупантов уничтожены, - ООС : УкропNews.com 08:45
- Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили трех боевиков, еще трое ранены : УкропNews.com 08:45
- Враг 28 раз нарушал перемирие, ранив 3 украинских воинов. Уничтожены 3 оккупанта, - ООС : УкропNews.com 08:45
- Cводка ООС: боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня : Слово і Діло 08:42
- Сводка ООС: за сутки наемники РФ 28 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены трое бойцов : Информационное Сопротивление 08:42
- ООС: Ситуация остается сложной, боевики бьют из запрещенного вооружения : DsNews 08:33
- Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили трех боевиков, еще трое ранены : УНИАН 08:32
- Операция на Донбассе: ранены 3 украинских воннослужащих : Медиа-группа "Объектив" 08:15
- Ситуация в районе проведения ООС остается сложной, боевики применяют запрещенное вооружение : Новое Время 08:10
- ООС: За сутки боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь, трое военных получили ранения : 112.ua 08:00
- На Донбассе произошли интенсивные бои, - сводка : Телеканал новин "24" 08:00
- Украинские военные продолжают уничтожать боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе : Криминал.TV 07:54
- Журналистка рассказала о попытке СБУ завербовать ее : Русский пульс 07:45
- Ситуация на Донбассе сложная: ранены трое военнослужащих ВСУ : В Час Пик 07:45
- Украинские военные продолжают уничтожать боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе : УСБН Одесса 01:17
- Украинские военные продолжают уничтожать боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе : УСБН Івано-Франківськ 01:14
- Украинские военные продолжают уничтожать боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе : УСБН Суми 00:46
- Украинские военные продолжают уничтожать боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе : УСБН Черкаси 00:21
- Украинские военные продолжают уничтожать боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе : УСБН Житомир 00:14
- Украинские военные продолжают уничтожать боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе : УСБН Вінниця 00:14
- Руслана показала энергосберегающий дом, музыкальные студии и спела на свой день рождения : ТСН.ua 00:14
- Украинские военные продолжают уничтожать боевиков ДНР-ЛНР на Донбассе : УСБН Запоріжжя 00:11