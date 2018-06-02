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Фокус: Украина

Водитель спецавто, сбивший ребенка на переходе в Киеве, работает в сопровожении Порошенко - СМИ

Водитель спецавто, сбивший ребенка на переходе в Киеве, работает в сопровожении Порошенко - СМИ (8)

Зеркало недели. Украина 2018.06.02 01:46
Информацию о том, что водитель работает в эскорте Порошенко, подтвердила мать этого водителя. Полицейский уже два года работает в президентском кортеже ╘ Facebook/dtp.kiev.ua Мать полицейского, который на спецавтомобиле сопровождения в Киеве сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста, рассказала, что ее сын на протяжении двух лет обеспечивал сопровождение президентского кортежа, женщина подтвердила это в комментарии "ТСН".
ВЕЛОСИПЕДИСТ, ВОДИТЕЛЬ, КОРТЕЖ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ВЕЛОСИПЕД, КИЕВ, Киев, Украина, Житомир, Ровно
2018.06.03 (8)

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