Водитель спецавто, сбивший ребенка на переходе в Киеве, работает в сопровожении Порошенко - СМИ (8)

Зеркало недели. Украина 2018.06.02 01:46

Информацию о том, что водитель работает в эскорте Порошенко, подтвердила мать этого водителя. Полицейский уже два года работает в президентском кортеже ╘ Facebook/dtp.kiev.ua Мать полицейского, который на спецавтомобиле сопровождения в Киеве сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста, рассказала, что ее сын на протяжении двух лет обеспечивал сопровождение президентского кортежа, женщина подтвердила это в комментарии "ТСН".