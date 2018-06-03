Стали известны подробности о двух бойцах ВСУ, попавших в плен боевиков ЛНР: фото и видео (42)

Вести-UA 2018.06.03 17:01

Двое украинских военнослужащих Яков Веремейчик и Юрий Евтушок, которые попали в плен боевиков ЛНР 26 мая, схватили вражеские диверсанты на пути к передовому наблюдательному посту. Об этом проинформировали в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады, передает Апостроф. Отмечается, что боевики намерено взяли паузу в несколько дней, предварительно, чтобы осуществить психологическое и физическое давление на