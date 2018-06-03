Стали известны подробности о двух бойцах ВСУ, попавших в плен боевиков ЛНР: фото и видео (42)

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- Боевики "ЛНР" захватили в плен двух украинских военных и используют их в пропагандистских целях, - 14-я ОМБр : LB.ua 18:07
- Двое украинских военных попали в плен боевиков : Дело.ua 18:02
- Боевики взяли в плен двоих украинских военнослужащих : InfoResist.org 18:01
- На Донбассе боевики захватили в плен двух военнослужащих 14-й бригады : 112.ua 18:00
- Чернівецький шахіст відзначився на змаганнях у Вінниці : 0372.ua Чернівці 18:00
- На двух бойцов ВСУ, попавших в плен, террористы оказывают большое психологическое давление : Journalist.today 17:48
- Двое военнослужащих попали в плен боевиков "ЛНР", которые используют их в пропагандистских целях, - 14-я ОМБр : УкропNews.com 17:45
- На Донбассе боевики пленили двух украинских военных : UA1.com.ua 17:44
- Тріо чемпіонів світу-2006 зіграють у плей-офф за вихід до Серії A : Футбол 24 17:34
- Боевики используют двух украинских пленных для создания пропаганды : Gazeta.ua 17:34
- Боевики на Донбассе взяли в плен двух украинских военных : Українські національні новини 17:33
- Боевики на Донбассе взяли в плен двух украинских военных : ПрессОрг24 17:32
- Двух украинских военнопленных боевики используют для пропаганды - ООС : Ракурс 17:30
- Боевики на Донбассе захватили в плен двоих военнослужащих ВСУ : Преступности.нет 17:23
- Два военнослужащих 14 омбр попали в плен боевиков на Луганщине : В Час Пик 17:15
- Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС : Вечерние Вести 17:06
- Террористы "ЛНР" показали в Луганске взятых в плен бойцов ВСУ: что известно о Веремейчике и Евтушке : Dialog.ua 17:02
- Стали известны подробности о двух бойцах ВСУ, попавших в плен боевиков ЛНР: фото и видео : Вести-UA 17:01
- Двое бойцов из 14-й бригады попали в плен : LikeNews 16:56
- Двое украинских военных попали в плен боевиков : Укринформ 16:47
- Пророссийские боевики захватили в плен двух бойцов 14-й механизированной бригады : Николаевские Известия 16:47
- В ВСУ прокомментировали выступление двух пленных бойцов на "брифинге" в "ЛНР" : УкропNews.com 16:45
- Еще двое украинских бойцов оказались в плену российских наемников : UATV 16:44
- Захваченных в плен украинских военных использовали в пропагандистских видео : ТСН.ua 16:43
- 2 бойцов 14-й бригады попали в плен : Соцпортал 16:42
- Уругвай: Суарес и Кавани точат зубы : Соккер.ру 16:42
- Сепаратисты захватили двух бойцов 14-й волынской бригады : Новое Время 16:40
- Боевики захватили в плен двух бойцов ООС : ICTV Факти 16:36
- В ВСУ прокомментировали выступление двух пленных бойцов на "брифинге" в "ЛНР" : УНИАН 16:33
- Двое бойцов 14-й механизированной бригады попали в плен оккупантов : ReplyUA.net 16:33
- На Донбассе похитили двоих украинских военных : QHA Крымские Новости 16:30
- Стали известны подробности о двух бойцах ВСУ, попавших в плен боевиков ЛНР. ФОТО, ВИДЕО : NewsMir.info 16:16
- Бойцы 14-бригады попали в плен боевиков "ЛНР" : Сегодня.ua 16:12
- Стали известны подробности о двух бойцах ВСУ, попавших в плен боевиков ЛНР. ФОТО, ВИДЕО : NewsMir.info 16:10
- Украинские бойцы попали в плен боевиков "ЛНР": стали известны подробности : Главред 16:05
- Двое бойцов из 14-й бригады попали в плен : Главное 16:05
- Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС : Фокус 16:04
- Стали известны подробности о двух бойцах ВСУ, попавших в плен боевиков ЛНР. ФОТО, ВИДЕО : From-UA.com 16:04
- 2 бойцов 14-й бригады попали в плен : Еспресо TV 16:03
- В ООС подтвердили похищение боевиками "ЛНР" двух украинских военных : DsNews 16:03
- Сепаратисты захватили двух бойцов 14-й волынской бригады : BBC Українська служба 16:01
- Пророссийские боевики захватили в плен двух бойцов 14-й механизированной бригады : Телеканал новин "24" 16:00
- Стали известны подробности о двух бойцах ВСУ, попавших в плен боевиков ЛНР: фото и видео : Апостроф 14:30
- Дівчинка, яка вміє розмовляти, не відкриваючи рота : 20 хвилин 14:30
- Оккупанты Донбасса заставили пленных нести пропагандистский бред : Donbass.UA 14:27
- В ВСУ рассказали о судьбе двух военных, попавших в плен к боевикам "ЛНР" : #Буквы 14:19