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Президент Эстонии: хватит эвфемизмов, то, что творится в Украине - это война

Президент Эстонии: хватит эвфемизмов, то, что творится в Украине - это война (2)

Вести-UA 2018.06.02 16:01
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала называть то, что творится в Украине войной, а не замороженным конфликтом. Об этом она заявила на конференции имени бывшего президента Леннарта Мэри, сообщает пресс-служба президента Эстонии, передает Европейская правда. "В Украине только в течение прошлой недели во время обстрелов были убиты четверо людей, в том числе 15-летняя девочка, еще 15 человек получили
ВОЙНА, ЭСТОНИЯ, ОККУПАЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭВФЕМИЗМ, МЕРИ, Эстония, Украина, Грузия, Таллинн, Россия
2018.06.03 (2)

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