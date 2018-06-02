Президент Эстонии: хватит эвфемизмов, то, что творится в Украине - это война (2)

Вести-UA 2018.06.02 16:01
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала называть то, что творится в
Украине войной, а не замороженным конфликтом.
Об этом она заявила на конференции имени бывшего президента Леннарта Мэри,
сообщает пресс-служба президента Эстонии, передает Европейская правда.
"В Украине только в течение прошлой недели во время обстрелов были убиты
четверо людей, в том числе 15-летняя девочка, еще 15 человек получили
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