Президент Эстонии: хватит эвфемизмов, то, что творится в Украине - это война (2)

Вести-UA 2018.06.02 16:01

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала называть то, что творится в Украине войной, а не замороженным конфликтом. Об этом она заявила на конференции имени бывшего президента Леннарта Мэри, сообщает пресс-служба президента Эстонии, передает Европейская правда. "В Украине только в течение прошлой недели во время обстрелов были убиты четверо людей, в том числе 15-летняя девочка, еще 15 человек получили