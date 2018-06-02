В Киеве пытались захватить торговый центр (ФОТО) (3)

SiteUA 2018.06.02 22:50
Неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались
ворваться в ТРЦ Магеллан, сообщил адвокат компании.
В Киеве в пятницу, 1 июня, неизвестные в масках заблокировали ТЦ Магелан.
Об этом сообщил адвокат компании Дмитрий Лошаков на своей странице в
соцсети Facebook.
По его словам, захватить торговый центр пытались представители Сбербанка
России.
"1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в)
ГЛУШКОВ, КИЕВ, ШЕЙК, МАГЕЛЛАН, МОЛОДЧИК, НАЛЕТЧИК, Коржук
, Лошаков
, Коржука
, Шейк
, Сбербанка России
, Киев
, Россия