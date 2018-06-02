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Фокус: Украина

В Киеве пытались захватить торговый центр (ФОТО)

В Киеве пытались захватить торговый центр (ФОТО) (3)

SiteUA 2018.06.02 22:50
Неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ Магеллан, сообщил адвокат компании. В Киеве в пятницу, 1 июня, неизвестные в масках заблокировали ТЦ Магелан. Об этом сообщил адвокат компании Дмитрий Лошаков на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, захватить торговый центр пытались представители Сбербанка России. "1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в)
ГЛУШКОВ, КИЕВ, ШЕЙК, МАГЕЛЛАН, МОЛОДЧИК, НАЛЕТЧИК, Коржук, Лошаков, Коржука, Шейк, Сбербанка России, Киев, Россия
2018.06.03 (3)

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