В Киеве пытались захватить торговый центр (ФОТО) (3)

SiteUA 2018.06.02 22:50

Неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ Магеллан, сообщил адвокат компании. В Киеве в пятницу, 1 июня, неизвестные в масках заблокировали ТЦ Магелан. Об этом сообщил адвокат компании Дмитрий Лошаков на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, захватить торговый центр пытались представители Сбербанка России. "1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в)