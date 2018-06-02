В Ровно в ДТП погиб оператор агентства журналистских расследований (2)

Факты 2018.06.02 17:33
17:24 2 июня 2018
Инф. "ФАКТОВ"
В Ровно в результате ДТП с участием автобуса погиб оператор агентства
журналистских расследований "Четверта влада", журналистка пострадала.
Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания Владимир Торбич.
Погиб оператор Валерий Мартынюк, жизни журналистки ничего не угрожает.
Вместе с тем, полиция Ровенской области сообщила, что ДТП произошло 1 июня
около 20 часов на улице Дубенской.
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, Украина