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США готовят санкции против компаний-участниц "Северного потока-2" - СМИ

США готовят санкции против компаний-участниц "Северного потока-2" - СМИ (22)

УП Європейська правда 2018.06.03 12:32
Воскресенье, 3 июня 2018, 12:04 Администрация президента США Дональда Трампа готовится к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на собственные источники. Американские чиновники рассматривают и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в Белом доме склоняются к
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2018.06.03 (22)

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