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"Они все умрут без вариантов!" Заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных (18)

УкрОП.org 2018.06.03 08:57
Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут". Такое заявление Линчевский сделал во время выступления в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом, передает УКРОП со ссылкой на
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ПОЧКА, МИНЗДРАВ, ДЕНЬГИ, СУПРУН, ЗАЯВЛЕНИЕ, Линчевский, Украина
2018.06.03 (18)

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