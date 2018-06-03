"Они все умрут без вариантов!" Заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных (18)

УкрОП.org 2018.06.03 08:57

Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут". Такое заявление Линчевский сделал во время выступления в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом, передает УКРОП со ссылкой на