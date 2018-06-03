"Они все умрут без вариантов!" Заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных (18)

2018.06.03 (18)2018.06.02 (19) →
- Они все умрут: Заместитель Супрун против выделения денег на онкобольных : InfoResist.org 10:16
- "Они все умрут!" Заместитель Супрун оскандалился заявлением о лечении онкобольных : Вести-UA 10:01
- Ferrari продали за рекордную сумму в $70 млн : Вести.md 10:01
- Они все умрут: Заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных : Times.com.ua 09:50
- "Они все умрут!": заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных : Николаевские Известия 09:47
- В Украине тратить деньги на онкобольных нецелесообразно - "они все равно умрут" (ФОТО) : UA-Reporter.com 09:44
- Они все умрут без вариантов - в Минздраве не хотят лечить онкобольных : МИР 09:43
- "Мост глупости" теперь охраняет картонная фигура Игоря Албина : Петербургский дневник 09:43
- "Они все равно умрут!" Зам Супрун разозлил украинцев заявлением о лечении рака : Обозреватель 09:31
- "Они все умрут без вариантов!" Заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных : УкрОП.org 08:57
- "Едет гопота": Крымчане сильно возмущаются единственным немногочисленным туристам, которые к ним едут - русским. ВИДЕО : УкрОП.org 08:57
- "Они все умрут!" Заместитель Супрун сделал скандальное заявление о лечении онкобольных : Varota.com.ua 08:10
- "Они все умрут!" Заместитель Супрун оскандалился заявлением о лечении онкобольных : NewsMir.info 07:16
- "Они все умрут": в Минздраве сделали скандальное заявление : РИА Мелитополь 05:35
- "Они все умрут!" Заместитель Супрун оскандалился заявлением о лечении онкобольных : NewsMir.info 05:10
- "Они все умрут!" Заместитель Супрун оскандалился заявлением о лечении онкобольных : Интеллект Украины 04:45
- "Они все умрут!" Заместитель Супрун оскандалился заявлением о лечении онкобольных : From-UA.com 04:34
- В Минздраве решили, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно : Горожанин Днепропетровска 00:42
- "Они все умрут": в Минздраве сделали скандальное заявление : Подробности.ua 00:40
- Коли і де дивитися матч Україна - Албанія : Новое Время 00:40
- Заместитель Супрун: тратить деньги на лечение онкобольных нецелесообразно - они все равно умрут : Голос Правди 00:38
- Они все умрут: Заместитель Супрун считает нецелесообразным лечить онкобольных : Українські Новини 00:14