На Житомирщине школьник получил ожоги, делая селфи на крыше поезда (8)

Николаевский центр журналистских расследований 2018.06.02 19:11

В Житомирской области десятилетний школьник в пятницу, 1 июня, во время селфи на крыше грузового поезда получил ожоги около 40% тела. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области. Отмечается, что вечером 1 июня в реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован десятилетний мальчик с термическими ожогами тела, которые он получил во время фотографирования на крыше грузового поезда на станции Ушицы.