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На Житомирщине школьник получил ожоги, делая селфи на крыше поезда

На Житомирщине школьник получил ожоги, делая селфи на крыше поезда (8)

Николаевский центр журналистских расследований 2018.06.02 19:11
В Житомирской области десятилетний школьник в пятницу, 1 июня, во время селфи на крыше грузового поезда получил ожоги около 40% тела. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области. Отмечается, что вечером 1 июня в реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован десятилетний мальчик с термическими ожогами тела, которые он получил во время фотографирования на крыше грузового поезда на станции Ушицы.
КРЫША, ОЖОГ, УШИЦА, ПОЕЗД, ГУЛЯНКА, МАЛЬЧИК, Житомир, Одесса, Украина
2018.06.03 (8)

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