В порту Одессы в одном из контейнеров обнаружили партию боеприпасов, - ГПСУ (1)

Шиповник.ua 2018.06.02 15:40
В Одессе пограничниками местного отряда на пункте пропуска "Одесский МТП"
была обнаружена партия из 400 патронов.
Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы.
Как сообщается, патроны были обнаружены в автомобиле, который переправлялся
в контейнере на одном из прибывших в Украину теплоходов.
- Во время мероприятий пограничного контроля на автомобиль Volkswagen,
прибывший в контейнере на одном из теплоходов, среагировала служебная
ПАТРОН, КАЛИБР, КОНТЕЙНЕР, ПОГРАНИЧНИК, ТЕПЛОХОД, ПОРТ, Одесса
, Украина