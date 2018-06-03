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Фокус: Украина

Лукашенко обвинил РФ в попытке "приватизировать победу" во Второй мировой войне (20)

112.ua 2018.06.03 06:30
Во Второй мировой войне сражались не только россияне, но и другие народы, в том числе беларусы и украинцы, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко 03.06.2018 Фото из открытых источников В России "кому-то неймется" приватизировать победу во Второй мировой войне. Об этом 2 июня во время посещения Брестской крепости заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует сайт главы государства.
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