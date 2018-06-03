Лукашенко обвинил РФ в попытке "приватизировать победу" во Второй мировой войне (20)

- Силовики проводят спецоперацию в одном из горных районов Дагестана : Радио Маяк 07:31
- Лукашенко обвинил Путина в приватизации победы : Elise Journal 07:31
- Лукашенко обвинил РФ в попытке "приватизировать победу" во Второй мировой войне : 112.ua 06:30
- Лукашенко заявил, что Россия хочет присвоить себе победу во Второй мировой войне : Gazeta.ua 06:04
- Лукашенко обвинил Россию в намерениях "приватизировать победу": видео : Kordon.com.ua 05:53
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : УСБН Черкаси 05:21
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : УСБН Одесса 05:17
- Ко Дню шахтера таштагольцам подарили новые автобусы : Комсомольская правда 05:17
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : УСБН Івано-Франківськ 05:14
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : УСБН Вінниця 05:14
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : УСБН Житомир 05:14
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : УСБН Запоріжжя 05:11
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : УСБН Суми 04:46
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : FaceNews 04:16
- Лукашенко раскритиковал попытки РФ приватизировать победу во Второй мировой : NewsMir.info 04:10
- Лукашенко обвинил россиян в приватизации победы во Второй мировой войне : Гордон 04:05
- Лукашенко обвинил Россию в намерениях "приватизировать победу": видео : Главред 03:05
- "Кому-то неймется": Лукашенко обвинил РФ в попытках "приватизировать" победу во Второй мировой : УкропNews.com 02:44
- "Кому-то неймется": Лукашенко обвинил РФ в попытках "приватизировать" победу во Второй мировой : УНИАН 02:17
- Лукашенко заявил о попытках "приватизировать Победу" в России : Українські національні новини 02:03
- Лукашенко заявил о попытках "приватизировать Победу" в России : ПрессОрг24 02:02
- Лукашенко обвинил Россию в желании "приватизировать" победу во Второй мировой войне : Новое Время 01:40