Лукашенко обвинил РФ в попытке "приватизировать победу" во Второй мировой войне (20)

112.ua 2018.06.03 06:30

Во Второй мировой войне сражались не только россияне, но и другие народы, в том числе беларусы и украинцы, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко 03.06.2018 Фото из открытых источников В России "кому-то неймется" приватизировать победу во Второй мировой войне. Об этом 2 июня во время посещения Брестской крепости заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует сайт главы государства.