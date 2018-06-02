В Иране во время учебного полета разбился истребитель (20)

Голос Америки 2018.06.02 17:15

Reuters Поделиться В Иране во время учебного полета разбился истребитель Поделиться Print Пилотам военного самолета удалось катапультироваться Как сообщает иранское агентство новостей Fars, в субботу потерпел крушение иранский военный самолет.