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В Иране во время учебного полета разбился истребитель (20)

Голос Америки 2018.06.02 17:15
Reuters Поделиться В Иране во время учебного полета разбился истребитель Поделиться Print Пилотам военного самолета удалось катапультироваться Как сообщает иранское агентство новостей Fars, в субботу потерпел крушение иранский военный самолет.
АРАВИЯ, КАТАР, АБДЕЛЬ, ЭММАНУЭЛЬ, ДОХА, КОРОЛЬ, Россия, Франция, Москва, Париж
2018.06.03 (20)

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