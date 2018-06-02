Более 10 полицейских пострадали в ходе столкновений на избирательном участке в Одесской области (2)

Интерфакс-Україна 2018.06.02 17:06
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В результате столкновений и применения неизвестного газа возле
избирательного участка с.Цебриково Великомихайловского района Одесской
области пострадали по меньшей мере 13 сотрудников полиции.
Как сообщила в субботу пресс-служба Главного управления Нацполиции в
Одесской области, около 13:00 в полицию поступило анонимное сообщение о
заминировании почтового отделения села, в помещении которого расположен
избирательный участок.
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, Украина