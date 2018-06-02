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Более 10 полицейских пострадали в ходе столкновений на избирательном участке в Одесской области

Более 10 полицейских пострадали в ходе столкновений на избирательном участке в Одесской области (2)

Интерфакс-Україна 2018.06.02 17:06
1 мин читать В результате столкновений и применения неизвестного газа возле избирательного участка с.Цебриково Великомихайловского района Одесской области пострадали по меньшей мере 13 сотрудников полиции. Как сообщила в субботу пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, около 13:00 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения села, в помещении которого расположен избирательный участок.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПОЛИЦИЯ, УЧАСТОК, ЭВАКУАЦИЯ, ХУЛИГАНСТВО, ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ, Одесса, Украина
2018.06.03 (2)

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