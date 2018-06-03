Выборы в Одесской области: 4 участка открылись после проверки сообщений о минировании (37)

2018.06.03 (37)2018.06.02 (19) →
- В Одесской области на избирательном участке произошла стрельба : Украинский выбор 15:06
- Нацгвардия, саперы и помощник нардепа с пистолетом - как проходят выборы в Одесской области : Gazeta.ua 15:05
- На избирательном участке в Одесской области произошла стрельба : Фокус 15:04
- На избирательных участках в Одесской области не обнаружили взрывчатку : Українські національні новини 15:03
- На избирательных участках в Одесской области не обнаружили взрывчатку : ПрессОрг24 15:02
- Выборы в Одесской области проходят с сообщениями о минировании и стрельбой : Время новостей 14:50
- Работа латвийско-российской комиссии историков прекращена окончательно : Империяnews.ru 14:43
- Выборы в ОТГ в Одесской области: стрельба, "минирование" и Нацгвардия : Телеграф.com.ua 14:43
- В Одесской области помощник нардепа устроил стрельбу : Sharij.net 14:40
- Одесчину захлестнула волна беспорядков: нападают на копов и стреляют, утихомирить всех пытается Нацгвардия : Politeka 14:40
- Выборы в Одесской области отличились стрельбой и лжеминированием : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- В поселок под Одессой, где проходят выборы, ввели Нацгвардию : Elise Journal 14:31
- Стрельба из "травмата", ложное минирование и нападение на полицейских: На Одесчине проходят выборы в ОТГ : Преступности.нет 14:23
- На избирательном участке в Одесской области помощник депутата укусил полицейского : Страна.ua 14:17
- Вблизи избирательного участка в Одесской обл. стреляли из травматического оружия, - Нацполиция : УкропNews.com 14:16
- Выборы в Одесской области: 4 участка открылись после проверки сообщений о минировании : РБК-Україна 14:11
- Под Одессой на избирательном участке произошла стрельба : Подробности.ua 14:10
- В поселок под Одессой ввели Нацгвардию - СМИ : Bigmir)net Новости 14:08
- Неспокойное Цебриково: "Батькивщина" пытается сорвать выборы, в поселок ввели Нацгвардию : Антикоррупционный портал job-sbu.org 13:48
- В поселок под Одессой ввели Нацгвардию - СМИ : Корреспондент.net 13:46
- На избирательном участке под Одессой произошла стрельба : Вести.ua 13:45
- На избирательном участке в Одесской области произошла перестрелка : Слово і Діло 13:42
- Поклонник напал на Ольгу Бузову с поцелуями, не смотря на ее сопротивление : Русский Еврей 13:42
- Появились возможные спойлеры к сиквелу "Человека-паука" с Томом Холландом : Popcornnews 13:30
- "Горячие" выборы: на избирательном участке произошла стрельба : Пушкинская.net 13:30
- На избирательном участке в Одесской области произошла стрельба : Arena.press 13:12
- В Одесской области на избирательном участке произошла стрельба : NewsOne 13:09
- Нацгвардия, саперы и помощник нардепа с пистолетом - как проходят выборы в сельсовет в Одесской области : Gazeta.ua 13:04
- На избирательном участке под Одессой произошла стрельба : Страна.ua 13:02
- Выборы в Цебриково Одесской области: избирательные участки заминированы, слышны выстрелы ОБНОВЛЯЕТСЯ : УСИ Одесса 12:58
- Шестикласник з Довгого став один з найкращих юних винахідників України (ВІДЕО) : Uzhgorod.in 12:58
- Выборы в Цебриковской громаде: стрельба и ложное минирование : Избирком.org.ua 12:54
- На избирательных участках в Одесской области ищут взрывчатку : ТВі 12:54
- На избирательном участке в Одесской области произошла стрельба (ФОТО) : ГолосUA 12:35
- На избирательном участке в Одесской области произошла стрельба : РБК-Україна 12:11
- На четырех избирательных участках в Одесской области ищут взрывчатку : Инфолайн 11:43
- Проблемы в новом жилье саратовских "аварийников" пока не устранены : Свободные новости 11:35
- Под Одессой заминировали четыре избирательных участках : ГолосUA 11:35
- Под Одессой полиция ищет взрывчатку на четырех избирательных участках : Страна.ua 11:17
- На избирательных участках в Одесской области ищут взрывчатку : Телеграф.com.ua 11:13
- На четырех избирательных участках в Одесской области ищут взрывчатку : ПрессОрг24 10:46
- На четырех избирательных участках в Одесской области ищут взрывчатку : Українські національні новини 10:33