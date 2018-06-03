Выборы в Одесской области: 4 участка открылись после проверки сообщений о минировании (37)

РБК-Україна 2018.06.03 14:11

Фото: выборы в Одесской области (dumskaya.net) По данным полиции, пока нарушений на выборах не зафиксировано В ходе выборов в территориальные общины в Одесской области четыре избирательных участка начали работу после проверки сообщений о минировании. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook. "По состоянию на 13:30 избирательные участки в Ширяевском и Великомихайловском районах проверены.