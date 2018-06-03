В Польше между Лодзем и Варшавой построят один из крупнейших в Европе аэропортов (18)

Капитал 2018.06.03 11:19

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве одного из крупнейших аэропортов в Европе. Об этом со ссылкой на канцелярию президента Польши информирует Укринформ. Отмечается, что среди четырех подписанных законов в субботу есть и закон о сооружении центрального коммуникационного порта. Соответствующий спецзакон в конце апреля приняло польское правительство. Новый аэропорт, который будет расположен между Лодзем и Варшавой, должен