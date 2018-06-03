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Фокус: Украина

В Польше между Лодзем и Варшавой построят один из крупнейших в Европе аэропортов (18)

Капитал 2018.06.03 11:19
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве одного из крупнейших аэропортов в Европе. Об этом со ссылкой на канцелярию президента Польши информирует Укринформ. Отмечается, что среди четырех подписанных законов в субботу есть и закон о сооружении центрального коммуникационного порта. Соответствующий спецзакон в конце апреля приняло польское правительство. Новый аэропорт, который будет расположен между Лодзем и Варшавой, должен
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2018.06.03 (18)

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