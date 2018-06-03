Умер известный украинский хореограф (2)

Hronika.info 2018.06.02 18:41
Николай Бойченко был уроженцем Севастополя.
1 июня 2018 года в возрасте 32 лет ушел из жизни молодой украинский
хореограф и режиссер Николай Бойченко, который известен участием в проекте
"Танцуют все".
Об этом сообщила балерина и коллега хореографа Даша Маликова в Facebook,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Она отметила, что прощаться с хореографом будут во вторник, 5 июня.
Высокий полет Бойченко Николая - талантливого режиссера, неповторимого
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, Чунин
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