В Киеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива (9)

Власти.нет 2018.06.03 09:45

Грохот от падающего лифта слышали даже люди на улице. Они вызвали полицию и "скорую", которые прибыли в течение 10 минут. В Киеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива Кабина остановилась на третьем этаже. В многоэтажке на Троещине в Киеве в субботу, 2 июня, с 14-го этажа упал лифт.