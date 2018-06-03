В Киеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива (9)

2018.06.03 (9)2018.06.02 (22) →
- В Киеве оборвался лифт с пенсионеркой : Znaj.ua 10:16
- В Деснянском районе Киева лифт с человеком пролетел 10 этажей : КиевВласть.com.ua 09:50
- В Киеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива : Власти.нет 09:45
- В Киеве на Троещине произошло опасное ЧП в многоэтажке (+фото) : Главное 09:05
- В Киеве на Троещине произошло опасное ЧП в многоэтажке (+фото) : Диванная Сотня 09:02
- В Киеве на Троещине произошло опасное ЧП в многоэтажке : LikeNews 08:56
- В Киеве упал лифт с бабушкой, пролетев 10 этажей : Николаевские Известия 05:48
- "Грохот был слышен на улице": пенсионерка пролетела 10 этажей в столичном лифте : Подробности.ua 04:40
- В Киеве оборвался лифт с пожилой женщиной внутри : Голая Пристань 00:38