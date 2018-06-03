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В Киеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива (9)

Власти.нет 2018.06.03 09:45
Грохот от падающего лифта слышали даже люди на улице. Они вызвали полицию и "скорую", которые прибыли в течение 10 минут. В Киеве пенсионерка пролетела 10 этажей в оборвавшемся лифте и осталась жива Кабина остановилась на третьем этаже. В многоэтажке на Троещине в Киеве в субботу, 2 июня, с 14-го этажа упал лифт.
ЛИФТ, ЭТАЖ, БАЛЬЗАК, СКОРАЯ, КАБИНА, КИЕВ, Киев, Одесса
2018.06.03 (9)

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