В Запорожье водитель BMW насмерть сбил маму с ребенком на тротуаре (фото, видео) (18)

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- Из-за "гонки" в Запорожье произошла страшная авария: погибла женщина с ребенком : Телеканал новин "24" 07:30
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- В Запорожье в результате аварии погибла женщина с ребенком : Arena.press 06:12
- Смертельное ДТП в Запорожье: водитель BMW сбил мать и ребенка : Bigmir)net Новости 06:08
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- Смертельное ДТП в Запорожье: водитель BMW сбил мать и ребенка : Корреспондент.net 05:46
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- На запорожской Набережной ребенка с матерью насмерть задавил гонщик (видео, фото) : NewsMir.info 05:10
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