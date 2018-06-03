В Запорожье водитель BMW насмерть сбил маму с ребенком на тротуаре (фото, видео) (18)

УНИАН 2018.06.03 04:18

Как сообщают в соцсетях, водитель авто, который является участником уличных гонок, ехал на высокой скорости и допустил столкновение с другим автомобилем. Водитель BMW задержан / фото Александр Буханец, Facebook В Запорожье на Набережной вечером 2 июня случилась смертельное ДТП. Читайте такжеВ результате ДТП в Ривне погиб оператор Агентства журналистских расследований Как сообщил очевидец Сергей Вендин в Facebook, вследствие наезда автомобиля