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Израиль нанес 10 авиаударов по объектам ХАМАС

Израиль нанес 10 авиаударов по объектам ХАМАС (42)

Новое Время 2018.06.03 03:40
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа Армия Израиля нанесла 10 авиаударов по целям ХАМАС, которые находятся в секторе Газа. "Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", - сообщила армия Израиля. Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip.
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2018.06.03 (42)

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