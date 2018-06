Израиль нанес 10 авиаударов по объектам ХАМАС (42)

Новое Время 2018.06.03 03:40

Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа Армия Израиля нанесла 10 авиаударов по целям ХАМАС, которые находятся в секторе Газа. "Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", - сообщила армия Израиля. Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip.