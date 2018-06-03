В Каменеце-Подольском в здании бывшей гостиницы вспыхнул масштабный пожар: опубликованы фото и видео (22)

Сегодня.ua 2018.06.03 13:12

Сегодня, 12:59 Огонь охватил 300 квадратных метров здания Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Спасатели ликвидировали масштабный пожар в недействующем здании бывшей гостиницы "Украина" в Каменце-Подольском.