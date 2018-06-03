В Каменеце-Подольском в здании бывшей гостиницы вспыхнул масштабный пожар: опубликованы фото и видео (22)

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- В Каменеце-Подольском в здании бывшей гостиницы вспыхнул масштабный пожар: опубликованы фото и видео : Сегодня.ua 13:12
- В Каменец-Подольском случился сильный пожар в здании бывшей гостиницы. Возможен поджог (ВИДЕО) : Journalist.today 12:48
- Кто-то поджег гостиницу в Каменец-Подольском : RUpor.info 12:41
- Хмельницкая область: спасатели ликвидировали пожар здания бывшей гостиницы : Рупор Житомира 12:37
- В Каменце-Подольском горело здание бывшего отеля : ForUm 12:34
- В Каменец-Подольском горел бывший отель "Украина" : 112.ua 12:30
- В Каменец-Подольском вспыхнул отель. Видео : Hronika.info 11:41
- В Каменец-Подольском почти два часа тушили пожар в здании бывшей гостиницы : NewsOne 11:39
- В Каменец-Подольском горел пустой отель : LB.ua 11:07
- В Каменце-Подольском почти два часа тушили пожар в гостинице : Укринформ 11:02
- Михаил Ведерников: Надо внимательно изучить опыт других регионов и принять актуальную программу привлечения медицинских кадров : Луки.ру 10:57
- В Каменец-Подольском неизвестный подожгли гостиницу - ВИДЕО : УРА-Информ 10:57
- В Хмельницкой области горел отель: среди причин рассматривают поджог : ТВі 10:54
- В Каменец-Подольском горел отель: среди причин рассматривают поджог : Инфолайн 10:44
- В Каменец-Подольском горел отель, одной из причин рассматривают поджог : Телеграф.com.ua 10:43
- ТОП-10 мифов о фитнесе: от бананов и питья до режима : Сегодня.ua 10:42
- В Каменец-Подольском горел отель, возможен поджог : Bigmir)net Новости 10:38
- В Каменец-Подольском горел отель: среди причин рассматривают поджог : Українські національні новини 10:03
- В Каменец-Подольском горел отель: среди причин рассматривают поджог : ПрессОрг24 10:02
- В центре Каменца-Подольского начался масштабный пожар в бывшем отеле "Украина" (видео) : КиевПравда 06:36
- В Каменце-Подольском горит бывший отель : Arena.press 01:12
- В Каменце-Подольском горит бывший отель : РБК-Україна 00:11
- Ролан Гаррос-2018: Серена, Халеп и Шарапова добрались до 1/8 финала : ДнепрCity.net 00:11
- В центре Каменца-Подольского начался масштабный пожар в бывшем отеле "Украина" (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 00:05
- В центре Каменца-Подольского загорелось здание бывшего отеля : DsNews 00:03