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В Каменеце-Подольском в здании бывшей гостиницы вспыхнул масштабный пожар: опубликованы фото и видео (22)

Сегодня.ua 2018.06.03 13:12
Сегодня, 12:59 Огонь охватил 300 квадратных метров здания Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Фото: ГСЧС в Хмельницкой области Спасатели ликвидировали масштабный пожар в недействующем здании бывшей гостиницы "Украина" в Каменце-Подольском.
ПОЖАР, ПОДОЛЬСКИЙ, КАМЕНЕЦ, ОТЕЛЬ, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, СПАСАТЕЛЬ, Украина
2018.06.03 (22)

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