Два человека погибли при крушении небольшого самолета в штате Нью-Йорк (22)

Українські національні новини 2018.06.03 04:04

КИЕВ. 3 июня. УНН. Небольшой двухмоторный самолет разбился недалеко от острова Лонг-Айленд в США, два человека погибли, еще двое пропали без вести, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Береговую охрану США, сообщает УНН. Инцидент произошел в субботу около 16 часов по местному времени (23:00 по Киеву), самолет Piper PA31 Navajo потерпел крушение примерно в одной миле от берега.