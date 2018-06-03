Немецкие политики могут бойкотировать ЧМ-2018 в России - СМИ (21)

ТСН.ua 2018.06.03 07:14

У многих ведущих политиков в Германии - президента, главы МИД, главы Бундестага, вице-канцлера - пока нет планов ехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщает еженедельник Bild am Sonntag, передает DW. Так, председатель Бундестага Вольфганг Шойбле на запрос издания ответил отрицательно. Пока нет планов на поездку в РФ также у президента ФРГ Франка-Вальтера