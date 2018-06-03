Вице-канцлер Австрии предложил отменить антироссийские санкции (40)

DailyUA 2018.06.03 10:24

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит задуматься об отмене санкций против России. Об этом он заявил после решения США ввести санкции на импорт стали и аллюминия, передает Osterreich. "Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе. Ранее США потребовали от стран ЕС ужесточить санкции против России, политика которой направлена на подрыв западных демократий.