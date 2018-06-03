Непогода в Украине: обесточены более 60 населенных пунктов (24)

Слово і Діло 2018.06.03 10:42

3 июня 2018, 10:30 Читати українською Во Львовской области сильный дождь и порывы ветра обесточили более 60 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет "Слово и Дело". "2-3 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточено 62 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения