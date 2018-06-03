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"Миссис мира-2018" погибла в аварии

"Миссис мира-2018" погибла в аварии (25)

SobKor.net 2018.06.03 13:42
[/center]В Кыргызстане в ДТП погибла 30-летняя Сания Шакирова, победительница мирового конкурса красоты. Шакирова в этом году одержала победу в номинации Missis World на конкурсе Miss Universe Beauty - 2018, передает СобКор. По информации местных СМИ, ДТП произошло на трассе Балыкчи-Ананьево-Каракол. Таксист за рулем машины Ravon, в которой находилась Шакирова, не справился с управлением и врезался в стену кладбища. [center]
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