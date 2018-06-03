Британия изучает происхождение богатства 130 человек, среди них много россиян - СМИ (35)

УП Європейська правда 2018.06.03 15:32

Воскресенье, 3 июня 2018, 14:54 Британское Национальное агентство по вопросам преступности (NCA) проводит проверку происхождения средств около 130 человек, среди которых и российские олигархи. Об этом сообщает The Times. С января в Британии действуют новые правила, согласно которым, подозреваемые в совершении тяжких преступлений лица обязаны объяснить происхождение своих активов, в том числе стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов.