В Луганской области прогремел взрыв в доме - есть пострадавшие (38)

ICTV Факти 2018.06.03 14:36

В городе Лисичанск (Луганская область) в частном доме произошел взрыв. В городе Лисичанск (Луганская область) прогремел взрыв в одном из частных домов, в результате чего два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУНП Луганской области. Сообщение о взрыве на улице Генерала Потапенко поступило сегодня в 7.46. - От взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена.