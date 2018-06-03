В Полтавской области поезд насмерть сбил двух человек (37)

Слово і Діло 2018.06.03 15:12

3 июня 2018, 14:46 Читати українською В Полтавской области два человека на скутере попали под поезд и погибли. Об этом сообщил спикер регионального управления Нацполиции Юрий Сулаев в воскресенье, 3 июня, пишет "Слово и Дело". "Сегодня ночью в Новосанжарском районе поездом смертельно были травмированы 19-летний парень и 17-летняя девушка, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно, - написал Сулаев в Facebook.