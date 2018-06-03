Пропавший морской пехотинец вернулся в подразделение (35)

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- Боец 36-й бригады, который исчез на прошлой неделе во время боя под Мариуполем, вернулся в подразделение, - штаб ООС : УкропNews.com 14:15
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- ООС: Пропавший после боя с боевиками под Павлополем морпех нашелся : Телеграф.com.ua 13:43
- Украинского военного, пропавшего 27 мая, удалось найти : I24.com.ua 13:42
- Украинский морской пехотинец, пропавший во время боя, вернулся в расположение части : ОстроВ 13:39
- В подразделение вернулся военный, который пропал после боя неделю назад : Realist.online 13:32
- Морпех, который исчез после боя 27 мая, вернулся - ООС : Elise Journal 13:31
- Пропавший под Мариуполем морпех вернулся в свое подразделение : #Буквы 13:19
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- Пропавший под Мариуполем украинский морпех вернулся в свое подразделение : Главред 13:05
- Украинский военный, который исчез на прошлой неделе, вернулся в подразделение : Телеканал новин "24" 13:00
- В штабе ООС сообщили о возвращении пропавшего без вести украинского морпеха : УкропNews.com 12:47
- В штабе ООС сообщили о возвращении пропавшего без вести украинского морпеха : Зеркало недели. Украина 12:46
- Боец, пропавший в бою под Мариуполем неделю назад, нашелся живым и здоровым : Информационное Сопротивление 12:42
- Пропавший на мариупольском направлении морпех вернулся: в штабе рассказали подробности : Сегодня.ua 12:42
- Исчезнувший на прошлой неделе на Донбассе военный вернулся в подразделение : РБК-Україна 12:41
- Неделю спустя: Украинский военный, пропавший на Донбассе, нашелся : InfoResist.org 12:31