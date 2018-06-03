Пропавший морской пехотинец вернулся в подразделение (35)

Еспресо TV 2018.06.03 15:03

3 июня, 2018, 14:42 Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении и с которым была потеряна связь, вернулся в свое подразделение Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил. В пресс-службе штаба подтвердили, что речь идет именно о пропавшем морском пехотинце 36 бригады. Как сообщалось, морской пехотинец 36-й бригады исчез после боя на Мариупольском направлении.