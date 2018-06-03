"Изнасиловали и убили": В Днепропетровской области в лесопосадке нашли тело семиклассницы (40)

Iнше ТВ 2018.06.03 20:45

В Днепропетровской области в лесопосадке нашли тело семиклассницы, вероятно, перед смертью девочка была изнасилована. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает 112. "Вчера в полицию обратилась молодая женщина, жительница Днепропетровской области, которая сообщила об исчезновении своей несовершеннолетней дочери, 2004 г.р., ученицы 7-го класса… Вечером ее обнаженный труп с