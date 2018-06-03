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Порошенко призвал украинцев молиться о получении автокефалии УПЦ к 1030 годовщине Крещения Руси

Порошенко призвал украинцев молиться о получении автокефалии УПЦ к 1030 годовщине Крещения Руси (39)

Преступности.нет 2018.06.03 18:23
Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко надеется, что к 1030 годовщине Крещения Руси Украина получит положительный ответ Синода Вселенского Патриархата о предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Об этом идет речь на сайте Администрации Президента. Порошенко отметил, что впервые за 300 лет появилась возможность создания единой поместной Православной Украинской церкви и призвал всех украинцев помолиться за это.
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