Полицейский выстрелил в мужчину внутри Берлинского собора (58)

Банкомёт 2018.06.03 21:12

Вечером, 3 июня, возле Берлинского собора произошла стрельба. Заметим, что храм располагается в центре столицы Германии. Как сообщает BBC, в итоге вооруженные правоохранители окружили Берлинский кафедральный собор. Отмечается, что произошло это после того, как офицер выстрелил в подозрительного мужчину, который нарушал общественный порядок внутри здания: поскольку тот был вооружен ножом, это вызвало панику у людей, которые находились рядом.