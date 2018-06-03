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Фокус: Украина

Полицейский выстрелил в мужчину внутри Берлинского собора (58)

Банкомёт 2018.06.03 21:12
Вечером, 3 июня, возле Берлинского собора произошла стрельба. Заметим, что храм располагается в центре столицы Германии. Как сообщает BBC, в итоге вооруженные правоохранители окружили Берлинский кафедральный собор. Отмечается, что произошло это после того, как офицер выстрелил в подозрительного мужчину, который нарушал общественный порядок внутри здания: поскольку тот был вооружен ножом, это вызвало панику у людей, которые находились рядом.
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