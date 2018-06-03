Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном (8)

АСН.in.ua 2018.06.03 16:12

Сирийский президент Башар Асад объявил о своих планах в ближайшее время посетить Северную Корею и провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Yonhap. "Я посещу Северную Корею и встречусь с ее руководителем Ким Чен Ыном. Правительство Сирии будет и впредь поддерживать политику руководства Северной Кореи, продолжая укреплять и развивать дружеские отношения с КНДР", - заявил президент Сирии Башар Асад.