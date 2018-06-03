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Боевые действия на Востоке сосредоточились на Донецком направлении - сводка штаба ООС

Боевые действия на Востоке сосредоточились на Донецком направлении - сводка штаба ООС (1)

ТСН.ua 2018.06.03 22:13
В воскресенье, 3 июня, боевики продолжали обстреливать позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00. Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении. Боевики были активными вблизи Тарамчука, Марьинки и Широкіного, что на Донетчине, а также Крымского, что на Луганщине.
ДОНБАСС, БОЕВИК, АВДЕЕВКА, ОБСТРЕЛ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПРОТИВНИК, Украина, Крым, Донецк, Россия, Луганск
2018.06.04 (1)

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