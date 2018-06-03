Боевые действия на Востоке сосредоточились на Донецком направлении - сводка штаба ООС (1)

ТСН.ua 2018.06.03 22:13
В воскресенье, 3 июня, боевики продолжали обстреливать позиции украинских
военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов
потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00.
Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении.
Боевики были активными вблизи Тарамчука, Марьинки и Широкіного, что на
Донетчине, а также Крымского, что на Луганщине.
ДОНБАСС, БОЕВИК, АВДЕЕВКА, ОБСТРЕЛ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПРОТИВНИК, Украина
, Крым
, Донецк
, Россия
, Луганск