Боевые действия на Востоке сосредоточились на Донецком направлении - сводка штаба ООС (1)

ТСН.ua 2018.06.03 22:13

В воскресенье, 3 июня, боевики продолжали обстреливать позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00. Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении. Боевики были активными вблизи Тарамчука, Марьинки и Широкіного, что на Донетчине, а также Крымского, что на Луганщине.