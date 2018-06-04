Курс валют на 3 июня: гривна укрепилась на выходные (30)

2018.06.04 (30)2018.06.03 (8) →
- За выходные курс доллара немного снизился : Українські Новини 09:44
- Официальный курс валют на 4 июня: доллар и евро упали в цене : Телеграф.com.ua 09:43
- Доллар и евро в Украине стали дешевле : Гуру.ua 09:40
- Доллар и евро в Украине стали дешевле : Минпром 09:38
- НБУ укрепил официальный курс до 26,11 грн/$ : Финансовый клуб 09:35
- На российском рынке безмятежное "летнее" настроение : Финам.ru 09:34
- Курс валют от НБУ: Гривне "сыграли на руку" выходные : From-UA.com 09:34
- Официальный курс: гривня укрепляется : УП: Економічна правда 09:33
- Гривня продолжает укрепляться : DsNews 09:33
- В Украине подешевели доллар и евро : Обозреватель 09:32
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- Курс валют: после выходных доллар и евро подешевели : DailyUA 09:24
- По следам СБУ: ФСБ провалила громкое похищение из Украины : Znaj.ua 09:17
- Курс валют на 4 июня: доллар и евро подешевели : Глобус Одессы 09:17
- НБУ установил официальный курс на уровне 26,11 гривны за доллар : ГолосUA 09:05
- Курс НБУ на 4 июня: доллар - 26,11 грн, евро - 30,47 грн : ВестиUA 09:02
- Два способа "разорить" Банк России : Banki.ru 09:01
- Курс валют на 4 июня 2018 года : Вісті Придніпров'я 09:01
- Курсы валют НБУ на 4 июня 2018 года : Вечерний Харьков 09:00
- Нацвалюта укрепилась на копейку : Зеркало недели. Украина 08:46
- Доллар и евро в Украине стали дешевле : Сегодня.ua 08:42
- Курс валют на 4 июня: доллар и евро подешевели : Вести.ua 08:15
- Курс от НБУ: гривну установлен на уровне 26,11 грн/долл : UATV 08:14
- Курс валют от НБУ: после выходных доллар и евро подешевели : Новое Время Бизнес 08:09
- Курс валют - на межбанке уже третью неделю закрывают на одном уровне : NewsOboz 08:09
- Курс валют 4 июня: после выходных доллар и евро резко упали в цене : Аргументы и Факты Украина 08:08
- Прогноз на неделю: кто будет управлять курсом : Минфин 08:08
- Регулятор утвердил концепцию второго уровня пенсионной системы : Минфин 08:08
- В Украине подешевели доллар и евро : Главное 08:05
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- Курс гривны к евро укрепился до 30,47 грн/EUR : Гордон 07:35
- Как изменились курсы валют за выходные и что будет с долларом в ближайшее время : Politeka 07:10
- Курс валют на 4 июня в Украине : Подробности.ua 07:10
- Официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/доллар : Українські національні новини 06:47
- Официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/доллар : ПрессОрг24 06:46