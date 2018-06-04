Курс валют на 3 июня: гривна укрепилась на выходные (30)

ProUA.com.ua 2018.06.03 16:36

Курс валют на 3 июня 2018 года: в выходные действуют официальные курсы, установленные НБУ на пятницу. Зато на начало следующей рабочей недели Нацбанк укрепил гривну на 1 копейку по отношению к доллару. В воскресенье 3 июня действуют такие официальные курсы основных иностранных валют, установленные НБУ: 100 долларов США - 2612,2310 гривны 100 евро - 3056,0490 гривны 10 российских рублей - 4,2120 гривны.