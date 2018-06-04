Албания - Украина 1:4 Видео голов и обзор матча (1)

Zakarpatie.com.ua 2018.06.03 20:08
Украина разгромила Албанию.
Албания - Украина 1:4
Голы: Ндой, 88 - Коноплянка, 30, 90, Ярмоленко, 36, 45+1.
Албания: Бериша - Хисай, Маврай, Джимсити, Весели - Лилай (Айети, 65) -
Роши (Мемолла, 46), Рамадани (Квака, 26), Ндой, Леньяни (Балай, 46) - Манай
(Цикаллеши, 57).
Украина: Лунин - Бутко (Караваев, 82), Бурда, Кривцов, Соболь - Малиновский
(Сидорчук, 71), Зинченко (Коваленко, 71), Марлос (Шапаренко, 57) -
Ярмоленко, Коноплянка - Беседин (Селезнев, 46).
КОНОПЛЯНКА, АЛБАНИЯ, УКРАИНА, БЕСЕДИН, ЛУНИН, БУРДА, Шевченко
, Ярмоленко
, Коноплянка
, Украина
, Албания
, Франция