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Албания - Украина 1:4 Видео голов и обзор матча

Албания - Украина 1:4 Видео голов и обзор матча (1)

Zakarpatie.com.ua 2018.06.03 20:08
Украина разгромила Албанию. Албания - Украина 1:4 Голы: Ндой, 88 - Коноплянка, 30, 90, Ярмоленко, 36, 45+1. Албания: Бериша - Хисай, Маврай, Джимсити, Весели - Лилай (Айети, 65) - Роши (Мемолла, 46), Рамадани (Квака, 26), Ндой, Леньяни (Балай, 46) - Манай (Цикаллеши, 57). Украина: Лунин - Бутко (Караваев, 82), Бурда, Кривцов, Соболь - Малиновский (Сидорчук, 71), Зинченко (Коваленко, 71), Марлос (Шапаренко, 57) - Ярмоленко, Коноплянка - Беседин (Селезнев, 46).
КОНОПЛЯНКА, АЛБАНИЯ, УКРАИНА, БЕСЕДИН, ЛУНИН, БУРДА, Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка, Украина, Албания, Франция
2018.06.04 (1)

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