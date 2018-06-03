Украина - Албания 4:1 видео голов и обзор матча (7)

Bigmir)net Новости 2018.06.03 19:38

Сборная Украины разгромила Албанию 3 июня в товарищеском матче. Смотри видео обзор товарищеского матча Украина - Албания. Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче, отправив сопернику четыре мяча и пропустив один в концовке поединка. Смотрите видео голов матча Украина - Албания: Албания - Украина 1:4 Голы: 0:1 - 31 Коноплянка, 0:2 - 35 Ярмоленко, 0:3 - 45 Ярмоленко, 1:3 - 89 Ндой, 1:4 - 90 Коноплянка.