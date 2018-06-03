Украина - Албания 4:1 видео голов и обзор матча (7)

2018.06.04 (7)2018.06.03 (91) →
- Евгений Коноплянка: Больше рад за Ярмоленко, чем за себя : Телеканал Футбол 00:35
- Андрей Шевченко: Сейчас будем нацеливаться больше на результат : Телеканал Футбол 00:35
- Дания огласила окончательную заявку на ЧМ : Телеканал Футбол 00:35
- До матча с Украиной сборная Албании в последний раз пропускала четыре мяча семь лет назад от Аргентины : Dynamomania.com 00:03
- До матча с Украиной сборная Албании в последний раз пропускала четыре мяча семь лет назад от Аргентины : MatchDay 23:59
- Евгений Коноплянка: "Играть было тяжело, как на пляже" : Tribuna.com Украина 23:54
- Коноплянка вышел на чистое третье место в списке бомбардиров сборной Украины : UA-Футбол 23:54
- Шевченко: Я просил ребят добыть результат : Террикон 23:49