В Москве жена Вышинского рассказала об ограблении их квартиры в Киеве (16)

Главред 2018.06.04 00:35

Женщина уверяет, что в квартире воры оставили ужасный беспорядок. Жена Вышинского рассказала детали ограблениях их квартиры УНИАН Супруга арестованного главы информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Ирина, которая после инцидента уехала в Россию, подтвердила факт взлома их квартиры в Киеве и воровства. "В доме все было вывернуто наизнанку, вытащины все полки, сломаны тумбочки. При этом дверь была заперта.