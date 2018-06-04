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Фокус: Украина

В Москве жена Вышинского рассказала об ограблении их квартиры в Киеве (16)

Главред 2018.06.04 00:35
Женщина уверяет, что в квартире воры оставили ужасный беспорядок. Жена Вышинского рассказала детали ограблениях их квартиры УНИАН Супруга арестованного главы информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Ирина, которая после инцидента уехала в Россию, подтвердила факт взлома их квартиры в Киеве и воровства. "В доме все было вывернуто наизнанку, вытащины все полки, сломаны тумбочки. При этом дверь была заперта.
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2018.06.04 (16)

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