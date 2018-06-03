Экипаж МКС приземлился в степях Казахстана (видео) (1)

УСБН Черкаси 2018.06.03 21:20
Сегодня, 3 июня, в 15:39 капсула космического корабля "Союз МС-07" с тремя
членами экипажа Международной космической станции совершила посадку в степи
Казахстана недалеко от города Жезказган.
Посадка экипажа МКС
Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.
На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA
Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Кана.
Отмечается, что астронавты пробыли в космосе 168 дней.
АСТРОНАВТ, ЭКИПАЖ, КОСМОНАВТ, ЭКСПЕДИЦИЯ, ЗЕМЛЯ, КАПСУЛА, Шкаплеров
, Артемьев
, Прокопьеваи
, Прокопьев
, Россия
, Казахстан
, США
, Германия
, Япония