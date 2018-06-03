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Экипаж МКС приземлился в степях Казахстана (видео)

Экипаж МКС приземлился в степях Казахстана (видео) (1)

УСБН Черкаси 2018.06.03 21:20
Сегодня, 3 июня, в 15:39 капсула космического корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа Международной космической станции совершила посадку в степи Казахстана недалеко от города Жезказган. Посадка экипажа МКС Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами. На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Кана. Отмечается, что астронавты пробыли в космосе 168 дней.
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2018.06.04 (1)

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