В Крыму из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации (56)

Фокус 2018.06.04 17:04

Фото: hvylya.org Предварительно пострадало 100 тыс. га посевов В оккупированном Крыму так называемые власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов подписал соответствующее распоряжение. Как сообщает LB.ua, ранее "минсельхоз Крыма" заявил, что крымские аграрии соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего - всего 800 тысяч тонн