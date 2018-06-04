В Крыму из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации (56)

2018.06.04 (56)2018.06.03 (2) →
- Крым засыхает: оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации : В Час Пик 18:15
- В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации": там началась засуха : Банкомёт 18:12
- Справу про замах на Осмаєва і Окуєву розгляне суд присяжних : Новое Время 18:10
- В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации : Антикор.com.ua 18:10
- В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение : Вої 18:04
- Треть коммунальных предприятий Одессы оказались убыточными : 368.media 18:04
- В четырех районах Крыма объявлено чрезвычайное положение : УРА-Информ 17:57
- Крымские аграрии уже подсчитывают убытки от засухи : Trust.UA 17:52
- Аномальная засуха в Крыму: объявлено чрезвычайное положение : Известия в Украине 17:47
- В Крыму из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации : Ирта-Fax 17:46
- В Крыму оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи : Информационное Сопротивление 17:42
- Оккупанты в Крыму объявили "чрезвычайную ситуацию": первые подробности : Politeka 17:40
- Аксенов ввел в Крыму режим чрезвычайной ситуации из-за засухи : ReplyUA.net 17:33
- Аномальная засуха в Крыму: Аксенов просит Москву компенсировать потери : Факты 17:33
- В Крыму объявлено чрезвычайное положение из-за засухи : EtCetera.media 17:32
- Засуха в Крыму: объявлен режим ЧС : Вести.ua 17:15
- В Крыму объявлено чрезвычайное положение из-за засухи : NewsMir.info 17:10
- Почему нельзя есть в одиночестве : NewsMir.info 17:10
- В Крыму объявили чрезвычайное положение - причина : ICTV Факти 17:06
- В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи : Гордон 17:05
- В оккупированном Крыму из-за засухи объявили режим чрезвычайной ситуации : Четверта Влада 17:05
- В Крыму из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации : Фокус 17:04
- Оккупированный Крым изнывает от засухи: объявлен режим ЧС : From-UA.com 17:04
- В Крыму из-за аномальной засухи объявили режим чрезвычайной ситуации : Страна.ua 17:02
- В Крыму объявлено чрезвычайное положение: СМИ узнали причину срочных мер российских властей : Dialog.ua 17:02
- В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации": там началась засуха : Телеканал новин "24" 17:00
- В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение : УкропNews.com 16:46
- В оккупированном Крыму объявили режим ЧС : УкропNews.com 16:46
- Намудрували з субсидіями: киян закликали сплатити усю комуналку за травень, а допомогу врахують пізніше (ВІДЕО) : INTV.ua 16:46
- В оккупированном Крыму объявили режим ЧС : Електронні Вісті 16:45
- Из-за засухи в 4 районах Крыма объявили чрезвычайное положение : Инфолайн 16:43
- В Крыму назревает новая беда: на полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации : Сегодня.ua 16:42
- В оккупированном Крыму из-за засухи объявили режим чрезвычайной ситуации : РБК-Україна 16:41
- В Крыму из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации : LB.ua 16:37
- В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации : Glavk.info 16:35
- В Крыму объявили режим ЧС из-за засухи : Корреспондент.net 16:31
- В оккупированном Крыму началась засуха: объявлено чрезвычайное положение : FaceNews 16:31
- В "Красном" установлен памятный знак воинам-рязанцам, погибшим при освобождении Крыма в годы Великой Отечественной войны : Государственный Совет Республики Крым 16:30
- В Крым прибыла глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко : Государственный Совет Республики Крым 16:30
- Засуха в Крыму: на оккупационном полуострове объявили чрезвычайную ситуацию : Ракурс 16:30
- В оккупированном Крыму началась засуха: объявлено чрезвычайное положение : Апостроф 16:30
- Из-за засухи в 4 районах Крыма объявили чрезвычайное положение : Українські національні новини 16:18
- Из-за засухи в 4 районах Крыма объявили чрезвычайное положение : ПрессОрг24 16:17
- В четырех районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи : UATV 16:15
- В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации : Телеграф.com.ua 16:13
- В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи : Херсон Онлайн 16:06
- В оккупированном Крыму объявили чрезвычайное положение : Gazeta.ua 16:05
- В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации : DsNews 16:03
- Крым засыхает: оккупанты объявили чрезвычайную ситуацию : Обозреватель 16:02
- В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации : УкрОП.org 15:57
- В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи : Крым.Реалии RFE/RL 15:54
- Жажа Коельо і ще сім відомих футболістів в екзотичних чемпіонатах. ФОТО : UA-Футбол 15:54
- В Крыму со 2 июня введен режим ЧС из-за засухи : Kafanews 15:48
- В оккупированном Крыму объявили режим ЧС : УНИАН 15:47
- В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи : Укринформ 15:47
- Ливерпуль ведет переговоры по трансферу Облака - СМИ : iSport.ua 15:46
- В Крыму ввели режим ЧС из-за засухи : InfoResist.org 15:46
- Оккупанты объявили в Крыму режим чрезвычайной ситуации : Главное 15:35