Испания и Украина подпишут договор о соцзащите украинцев (1)

ГолосUA 2018.06.03 16:05
ГолосUA
16:04 03-06-2018
Украина и Испания подпишут важное для обоих стран соглашение, которое
касается социальной защиты украинцев за границей.
Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.
Глава государства заявил, что страны подпишут новое соглашение о социальном
обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев
в этой стране.
"Мой визит в Испанию - первый официальный визит президента Украины за
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