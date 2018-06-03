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Испания и Украина подпишут договор о соцзащите украинцев

Испания и Украина подпишут договор о соцзащите украинцев (1)

ГолосUA 2018.06.03 16:05
ГолосUA 16:04 03-06-2018 Украина и Испания подпишут важное для обоих стран соглашение, которое касается социальной защиты украинцев за границей. Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко. Глава государства заявил, что страны подпишут новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране. "Мой визит в Испанию - первый официальный визит президента Украины за
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2018.06.04 (1)

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